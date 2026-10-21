Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, με κυρίαρχο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών για την προστασία των ανθρώπινων ζωών.

Παράλληλα, ο Ρώσος ηγέτης ζήτησε να μεταφερθούν οι ευχαριστίες του τόσο στον Αμερικανό πρόεδρο όσο και στη Μελάνια Τραμπ για την αρωγή τους σε ανθρωπιστικό επίπεδο.

🤮 “Thank you, President Putin! So glad to see you!” An awfully cordial start to the meeting: Witkoff is politeness personified, while Putin asks him to pass on his immense gratitude to Trump. — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Οικονομικές προοπτικές, ενέργεια και λιπάσματα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προοπτική αναθέρμανσης των διμερών οικονομικών σχέσεων. Ο Πούτιν σημείωσε πως η πρόσφατη απόφαση για το ντίζελ οδήγησε σε υποχώρηση των διεθνών τιμών κατά 5% έως 6%, ενώ ανακοίνωσε ότι το πρώτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο θα αποπλεύσει εντός των επόμενων δύο με τριών ημερών.

Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Μόσχας να προμηθεύσει τις ΗΠΑ με μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, ενώ ζήτησε να μάθει τις αμερικανικές εκτιμήσεις για την κατάσταση στο Ιράν, προσφέροντας τη συνδρομή της Ρωσίας.

Σενάρια για τριμερή σύνοδο στην Κίνα

Όσον αφορά τις διπλωματικές επαφές στο ανώτατο επίπεδο, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε τη διεξαγωγή συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ επί κινεζικού εδάφους. Από την πλευρά του Κρεμλίνου αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τριμερή συνάντηση κορυφής μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της επικείμενης συνόδου του APEC τον επόμενο μήνα.

Γουίτκοφ: «Υπάρχει βάση για εκεχειρία»

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε καρποφόρες τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις στο Όσλο, τονίζοντας ότι έχει διαμορφωθεί ένα αρχικό πλαίσιο για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος κατέθεσε έγγραφα με συγκεκριμένες προτάσεις διευθέτησης και απηύθυνε έκκληση για επανέναρξη των τριμερών συνομιλιών (ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας) σε τεχνικό επίπεδο.

Παράλληλα, μετέφερε τις ευχαριστίες του Ντόναλντ Τραμπ για την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων θα εξαρτηθεί από τον τερματισμό του πολέμου.

Προειδοποίηση Κρεμλίνου προς το Κίεβο

Σε παράλληλη τοποθέτησή του, το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι εξετάζει τις αμερικανικές προτάσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ευθύνη των επόμενων βημάτων ανήκει στην ουκρανική ηγεσία. «Αν το Κίεβο δεν λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις, η θέση του θα επιδεινωθεί», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά μέσω του πρακτορείου Interfax.

Απελευθέρωση Αμερικανού αιχμαλώτου

Στο περιθώριο της διπλωματικής αποστολής του Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη, οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στην αποφυλάκιση του Στίβεν Χάμπαρντ. Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός από το Μίσιγκαν, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία για πάνω από τέσσερα χρόνια και είχε χαρακτηριστεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως παράνομα κρατούμενος, αφέθηκε ελεύθερος σε συνέχεια των επαφών που είχε προηγουμένως ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο.