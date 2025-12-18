Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, καυτηριάζει τη στάση των Ευρωπαίων, σχετικά με τις προσπάθειες για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, λέγοντας ότι είναι υπέρ του πολέμου.

«Η Ευρώπη είναι υπέρ του πολέμου»

Ο Ρώσος Πρόεδρος, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, επισημαίνει ότι «Η Ευρώπη δεν έχει πρόγραμμα ειρήνης για την Ουκρανία, είναι υπέρ του πολέμου».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι «Άρχισαν να παρεμποδίζουν την τρέχουσα αμερικανική Κυβέρνηση και τις προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

«Δεν θέλω να πολεμήσω την Ευρώπη, αλλά αν μας κηρύξει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να επιτεθεί στην Ευρώπη. «Έχω πει εκατό φορές ότι δεν θέλω να πολεμήσω την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη μας κηρύξει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο