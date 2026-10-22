Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία που διεκδικεί η Μόσχα είναι “ιστορικά ρωσική γη”, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ως προς τη διεξαγωγή των συνομιλιών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης.

Δήλωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές τριμερείς συνομιλίες στις οποίες θα μετέχουν η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, θα πρέπει να εστιάσουν στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να συζητηθούν επίσης ευρύτερα θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μια τελική συμφωνία, όχι μια “σύντομη” εκεχειρία στην Ουκρανία

Επίσης ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τριμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με στόχο μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία και όχι μια “σύντομη” κατάπαυση του πυρός.

“Ο στόχος αυτών των συζητήσεων θα είναι να εξεταστεί το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, και όχι έπειτα από ένα είδος σύντομης παύσης των μαχών”, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης.