Κατά την επίσκεψή του την Κυριακή 31/11, σε διοικητικό στρατιωτικό κέντρο, ο Πούτιν χαρακτήρισε την κατάληψη της Ποκρόφσκ ως «σημαντική κατεύθυνση».

«Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι», δήλωσε, και πρόσθεσε ότι η επικράτηση στο συγκεκριμένο σημείο «θα διασφαλίσει την προώθηση των λύσεων προς τα καθήκοντα που θέσαμε στην αρχή της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης”» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας «διατηρούν με αυτοπεποίθηση την πρωτοβουλία» και «προχωρούν σε πρακτικά όλες τις κατευθύνσεις».

Σχολιάζοντας την αντίδραση της Ουκρανίας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Κίεβο δεν κατόρθωσε να σταματήσει την ρωσική προέλαση. Παράλληλα, επισήμανε επικαλούμενος τις ρωσικές δυνάμεις ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες πιο νότια, στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις μεγάλες απώλειες του ουκρανικού στρατού ως «τραγωδία του ουκρανικού λαού».

Τι σημαίνει η κατάληψη του Ποκροφσκ για τη ρωσική στρατιωτική στρατηγική

Η κατάληψη της Ποκρόφσκ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, αποτελεί κρίσιμο βήμα που «ξεκλειδώνει» την δυνατότητα για νέες ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις, όχι μόνο γύρω από την πόλη, αλλά σε ευρύτερη κλίμακα.

Η πόλη, θεωρείται ως σημαντικός κόμβος ανεφοδιασμού και στρατιωτικής διέλευσης στην περιοχή του Ντονέτσκ, καθιστώντας τη κατάληψή της στρατηγικής αξίας.

Ο Πούτιν θέτει την κατάληψη ως μέρος των αρχικών στόχων της «ειδικής επιχείρησης», επιβεβαιώνοντας την προοπτική περαιτέρω προώθησης των ρωσικών δυνάμεων.

Η ρητορική περί «τραγωδίας» για τους Ουκρανούς και η επισήμανση των «σημαντικών επιτυχιών» στις προχωρήσεις, επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τη συνέχεια της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας

Αντιδράσεις και εκκρεμότητες

Ωστόσο, η ρωσική αφήγηση βρίσκει αμφισβητήσεις όχι μόνο από το Κίεβο, αλλά και από ανεξάρτητους αναλυτές.

Σε προηγούμενες ημέρες, κορυφαίος διοικητής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ουκρανικά τάγματα ήταν «εγκλωβισμένα » σε περιοχές γύρω από Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ, αλλά ειδικοί και στρατιωτικοί δημοσιογράφοι χαρακτήρισαν τις αναφορές αυτές «λανθασμένες» και «προπαγανδιστικές».

Σε διεθνές επίπεδο, η κατάληψη της Ποκρόφσκ, θα μπορούσε να περιπλέξει τη δυνατότητα ανεφοδιασμού ουκρανικών δυνάμεων και να σηματοδοτήσει μία νέα φάση κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπέρ της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία.

Με τις δηλώσεις του, ο Πούτιν επιχειρεί να αναδείξει την κατάληψη της Ποκρόφσκ ως καθοριστική επιτυχία και εφαλτήριο για νέες ρωσικές ενέργειες: ένα μήνυμα ισχύος, εμπροσθοφυλακής και αποφασιστικότητας.

