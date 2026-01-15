Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ότι ο κόσμος γίνεται πιο επικίνδυνος, χωρίς όμως να αναφερθεί ξεκάθαρα στις εξελίξεις σε Βενεζουέλα, Ιράν και Γροιλανδία.

Ένταση στις μακροχρόνιες συγκρούσεις και νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης

«Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο – δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνούσε με αυτό – οι μακροχρόνιες συγκρούσεις εντείνονται και αναδύονται νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης», δήλωσε ο Πούτιν με ένα χαμόγελο.

Πάντως, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την ανατροπή από τις ΗΠΑ του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, τις διαμαρτυρίες στο Ιράν ή τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Πούτιν, απευθυνόμενος στους νέους πρέσβεις που παρουσίασαν τα διαπιστευτήριά τους στο Κρεμλίνο, δεν ανέφερε ρητά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ, στις πρώτες αυτές δημόσιες δηλώσεις του για θέματα εξωτερικής πολιτικής που έκανε φέτος.

🇷🇺 Putin: La situación en la arena internacional se degrada cada vez más El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado este 15 de enero que la situación en la palestra internacional sigue degradándose, algo que -dijo- nadie puede negar.#Rusia #Putin#NoticiasClaroscuro pic.twitter.com/wMcjAt6JJ7 — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) January 15, 2026

Τι είπε για τον Τραμπ

«Ακούμε έναν μονόλογο από εκείνους που, με το δικαίωμα της ισχύος, θεωρούν επιτρεπτό να υπαγορεύουν τη θέλησή τους, να κάνουν κηρύγματα στους άλλους και να εκδίδουν εντολές», είπε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία είναι προσηλωμένη στα ιδανικά ενός πολυπολικού κόσμου»

«Η Ρωσία είναι ειλικρινά προσηλωμένη στα ιδανικά ενός πολυπολικού κόσμου», τόνισε «Ελπίζουμε ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μέχρι τότε, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της», υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν προέτρεψε τους πρέσβεις να συζητήσουν τις προτάσεις της Ρωσίας για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πυροδότησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ