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Σε μια νέα τοποθέτηση που αλλάζει τα δεδομένα, προχώρησε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θέτοντας στο στόχαστρο το μέλλον των δυτικών επαρχιών της Ουκρανίας.

Στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με στελέχη του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, ο Ρώσος Πρόεδρος υποστήριξε πως το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σταδιακή απώλεια των δυτικών του περιοχών.

Όπως ανέφερε, οι εκτάσεις αυτές ανήκαν ιστορικά σε γειτονικά κράτη, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, και η εξέλιξη αυτή αποτελεί ζήτημα χρόνου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από λίγα χρόνια έως και δεκαετίες, υποστηρίζοντας πως η ίδια η ιστορική πραγματικότητα θα αποκαταστήσει τελικά την ισορροπία στην περιοχή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ρώσος ηγέτης ισχυρίστηκε πως η Μόσχα αποτελούσε τον μοναδικό ουσιαστικό εγγυητή για την εδαφική ακεραιότητα της γειτονικής χώρας, εξέλιξη που άλλαξε όταν το Κίεβο αποφάσισε να τη αντιμετωπίσει ως εχθρικό κράτος.

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