Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Με αναφορές στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στο μέτωπο ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου, με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς.

Στα πρώτα λεπτά της συνέντευξής του, που άρχισε στις 11:00 ώρα Ελλάδας, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα δεν θεωρεί την Ουκρανία έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ η Ρωσία δηλώνει «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τη σύγκρουση στη βάση των αρχών που παρουσίασε το 2024 στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τα εδαφικά κέρδη των ρωσικών στρατευμάτων, υποστηρίζοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Δεν βλέπουμε την Ουκρανία έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, εμείς είμαστε έτοιμοι, και θέλουμε να τελειώσει η σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», δήλωσε ο Πούτιν. «Η Ρωσία δεν βλέπει ακόμη την προθυμία του Κιέβου να συζητήσει το εδαφικό ζήτημα», πρόσθεσε, ενώ για τον Ουκρανό πρόεδρο σχολίασε με σαρκασμό: «Είναι καλλιτέχνης, και μάλιστα ταλαντούχος. Το λέω αυτό χωρίς καμία ειρωνεία».

Αναφερόμενος στο βίντεο του Ζελένσκι δίπλα στη στήλη του Κουπιάνσκ, ο Πούτιν σχολίασε δηκτικά: «Γιατί στέκεστε στο κατώφλι της πόλης; Μπείτε μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η προσπάθεια του Ουκρανού προέδρου να δείξει ότι η πόλη δεν έχει καταληφθεί ήταν σκηνοθετημένη. «Του προτείνω να μπει μέσα στην πόλη», πρόσθεσε.

«Δεν έχουν στρατηγικά αποθέματα οι Ουκρανοί»

Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν ενημέρωσε ότι μόλις έλαβε αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου για την Κεντρική Στρατιωτική Περιφέρεια (Ντονμπάς). «Η στρατηγική πρωτοβουλία έχει περάσει πλήρως στα χέρια των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατεύματα προχωρούν προς όλες τις κατευθύνσεις και ο εχθρός υποχωρεί», τόνισε, ανακοινώνοντας νίκες σε πολλά μέτωπα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν ανεπιτυχώς να ανακαταλάβουν τουλάχιστον μέρος του Κρασνοαρμέισκ (Ποκρόβσκ) και υφίστανται σοβαρές απώλειες. Στην περιοχή Ζαπορίζια, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις απελευθερώνουν διαδοχικά οικισμούς, ενώ το μισό Χουλιάιπολε βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχό τους. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι το Κουπιάνσκ έχει τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο.

«Στο Κουπιάνσκ, 3.500 Ουκρανοί στρατιώτες είναι περικυκλωμένοι» και, όπως υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος, ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα αντίστασης. «Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ουσιαστικά δεν διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα, κάτι που θα πρέπει να τους οδηγήσει σε διευθέτηση», σημείωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες μάχονται στη Βόρεια Στρατιωτική Περιφέρεια και εξέφρασε βεβαιότητα για περαιτέρω επιτυχίες πριν από το τέλος του 2025.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στον μεγάλο αριθμό εθελοντών που υπογράφουν συμβάσεις για να πολεμήσουν με τις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ επεσήμανε ότι ελπίζει ο αριθμός των αγνοουμένων στρατιωτών της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» να μειωθεί στο μηδέν.

Κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων: «Ληστεία»

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη «όχι καν κλοπή, αλλά ληστεία». Υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια, ανεξάρτητα από πολιτικές αποφάσεις, και προέβλεψε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να αποκαταστήσει ό,τι έχει κατασχέσει.

Η ρωσική οικονομία σε άνοδο

Ο Πούτιν παρουσίασε επίσης τον οικονομικό απολογισμό της χώρας, αναφέροντας ανάπτυξη 9,7% τα τελευταία τρία χρόνια, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 5,7-5,8% μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Η ανεργία, ήδη σε ιστορικό χαμηλό, μειώθηκε περαιτέρω στο 2,2%, ενώ τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος ανέρχονται πλέον σε 741,5 δισ. δολάρια. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα περιοριστεί στο 1,5%, ενώ όλες οι κοινωνικές υποχρεώσεις προς τον πληθυσμό θα εκπληρωθούν πλήρως, όπως δεσμεύτηκε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε παρακάτω: