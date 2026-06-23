H Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης του 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι «οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον πολιτικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στο μέτωπο», ενώ νωρίτερα είχε τονίσει πως τα ουκρανικά πλήγματα με drones έχουν σκοπό να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

«Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών, ποιο στόχο έχουν; Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία εν μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε.

Ο Πούτιν δήλωσε, επίσης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κοστιαντίβκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης ζώνης οχυρών στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει.

Νωρίτερα σήμερα και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο «από το σημείο στο οποίο είχαν σταματήσει».

«Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Κίεβο, όπως ήμασταν πάντα», τόνισε ο Λαβρόφ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ενώ αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, λίγο μετά την έναρξη του πολέμου το 2022.

Ωστόσο, δεν υπήρξε ένδειξη αλλαγής στη ρωσική θέση, η οποία προβλέπει την παράδοση του εναπομείναντος τμήματος της περιοχής του Ντονμπάς, που η Ουκρανία έχει καταφέρει να υπερασπιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.