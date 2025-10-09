Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο τελευταίος παγκόσμιος ηγέτης που σχολιάζει τις εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι ελπίζει ότι το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα εφαρμοστεί με επιτυχία.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

«Ελπίζουμε ακράδαντα ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του Προέδρου των ΗΠΑ θα υλοποιηθούν στην πράξη», δήλωσε ο Πούτιν σε Σύνοδο Κορυφής στο Τατζικιστάν.

Νωρίτερα ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι έτοιμα να παράσχουν την απεγνωσμένα απαραίτητη βοήθεια στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, τονίζοντας ότι η συμφωνία «δεν μπορεί να είναι μια ψευδής αυγή».

«Θα υπάρξουν κάποιοι που θα επιδιώξουν να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί», δήλωσε ο Φλέτσερ στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Περιγράφοντας το σχέδιό του για τις πρώτες 60 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ο Φλέτσερ είπε ότι ο ΟΗΕ «θα επιδιώξει να αυξήσει τον αγωγό προμηθειών σε εκατοντάδες φορτηγά κάθε μέρα».

«Θα αυξήσουμε την παροχή τροφίμων σε όλη τη Γάζα για να φτάσουμε σε 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια και σε περίπου 500.000 ανθρώπους που χρειάζονται τροφή. Ο λιμός πρέπει να αντιστραφεί σε περιοχές όπου έχει κυριεύσει, και να αποτραπεί σε άλλες.»