Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Δευτέρα (29/9) ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

“Our fighters and commanders go on the attack, and the entire country, all of Russia, is waging this righteous battle and working hard,” Putin said in a video published on the Kremlin’s website. https://t.co/GmpCeYAGG5 — ANews (@anews) September 29, 2025

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.