Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, από τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, ευχαρίστησε τις χώρες της Κίνας και της Ινδίας για την υποστήριξή τους στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την ελπίδα, ότι οι πρόσφατες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μία βιώσιμη λύση στην κρίση.

Η σύνοδος λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός ισχυρού γεωπολιτικού άξονα, όπου η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες ισορροπίες ισχύος.