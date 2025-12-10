Σπάνιες και μέχρι σήμερα άγνωστες φωτογραφίες από τη ζωή των δύο αγοριών που φέρεται να έχει αποκτήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με την πρώην «τσαρίνα» της ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα, δημοσιεύθηκαν από τη New York Post, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την πολυσυζητημένη αλλά ποτέ επίσημα επιβεβαιωμένη σχέση του Ρώσου ηγέτη με την χρυσή Ολυμπιονίκη.

Στις εικόνες φαίνονται ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ, οι οποίοι προπονούνται εντατικά στη ρυθμική και ακροβατική γυμναστική, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας τους.

🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names” Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.”

Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προέρχονται από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αλίνα Καμπάεβα, ένα σύγχρονο κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων το οποίο λειτουργεί υπό την επίβλεψή της.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025



Ο Ιβάν, ο μεγαλύτερος από τα δύο αδέλφια, εμφανίζεται σε βίντεο και φωτογραφίες να συμμετέχει ενεργά σε προπονήσεις, ενώ δίνει και μια μικρή συνέντευξη στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Εκεί αναφέρεται στις «κουλ» ασκήσεις και στις τεχνικές που διδάχθηκε από θρυλικές μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού, όπως ο τετραπλός Ολυμπιονίκης Αλεξέι Νέμοφ, η πολυβραβευμένη ρυθμική γυμνάστρια Ευγενία Καναέβα και ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο τζούντο Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ. Η παρουσία τόσο μεγάλων ονομάτων καταδεικνύει το τεράστιο δίκτυο και την επιρροή που διαθέτει ακόμη η Καμπάεβα στον χώρο του ρωσικού αθλητισμού.

Παράλληλα με το αθλητικό προφίλ των παιδιών, το δημοσίευμα της New York Post αναφέρεται εκτενώς στα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας που περιβάλλουν την καθημερινότητά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η Καμπάεβα και τα δύο αγόρια ζουν σε ένα απομονωμένο, οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, μια περιοχή βορειοδυτικά της Μόσχας, όπου ο Πούτιν διατηρεί πολυτελείς κατοικίες και εγκαταστάσεις αναψυχής. Το συγκρότημα αυτό, περιγραφόμενο συχνά από δυτικά μέσα ως «μικρή μυστική πόλη», φυλάσσεται από άνδρες ειδικών δυνάμεων, με ελεγχόμενη πρόσβαση και υψηλό επίπεδο εσωτερικής προστασίας.

Για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά φέρονται να χρησιμοποιούν το επώνυμο Σπιριντόνοφ, όνομα που προέρχεται από τον παππού του Πούτιν, από την πλευρά του πατέρα του. Σύμφωνα με τους Ρώσους ερευνητές δημοσιογράφους Ρόμαν Μπανανίν και Μιχαήλ Ρούμπιν, οι οποιοι έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το περιβάλλον της Καμπάεβα, κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την ίδια και τα παιδιά έχει διαγραφεί από κρατικές βάσεις δεδομένων. Παράλληλα, ολόκληρη η περιοχή γύρω από την κατοικία τους στο Βαλντάι, φέρεται να βρίσκεται υπό αυστηρή και συνεχή επιτήρηση.

Η σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα, παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφορούν σχεδόν δύο δεκαετίες και τις αναφορές σε γάμο ή συγκατοίκηση από διεθνή μέσα ήδη από το 2008, δεν έχει ποτέ επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος, με τα δυτικά δημοσιεύματα να επιμένουν ότι ο ίδιος έχει επενδύσει τεράστιους πόρους για να διατηρήσει την οικογενειακή του ζωή, μακριά από τα μάτια της κοινής γνώμης.

Το νέο υλικό που δημοσίευσε η New York Post αναζωπυρώνει τις συζητήσεις γύρω από την προσωπική ζωή του Πούτιν και τον ρόλο της Αλίνα Καμπάεβα, φωτίζοντας για πρώτη φορά πτυχές της καθημερινότητας των παιδιών τους, που αποφεύγουν σταθερά την δημοσιότητα.

Πηγή: New York Post