Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκαν να «ενισχύσουν τη συνεργασία» των δυο κρατών κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που έγινε γνωστό σήμερα πως είχαν χθες Τρίτη.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για τη διμερή στρατηγική εταιρική σχέση «σε όλους τους τομείς», που υπογράφτηκε το 2024 και συμπεριλαμβάνει ιδίως αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι η μια χώρα θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση που υποστεί επίθεση, οι δυο ηγέτες «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στη μέλλον», ανέφερε το Βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η συνδιάλεξη αυτή έγινε μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο που θα έχουν μεθαύριο Παρασκευή ο κ. Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, για να συζητήσουν ιδίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξάλλου «μοιράστηκε πληροφορίες» με τον κ. Κιμ ενόψει «των συνομιλιών που θα έχει» με τον κ. Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Κρεμλίνου.

Οι σχέσεις της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ ενισχύθηκαν θεαματικά μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Βόρεια Κορέα ενεπλάκη πέρυσι στον πόλεμο αυτό, στέλνοντας χιλιάδες στρατιωτικούς της να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ εναντίον ουκρανικών μονάδων, ενώ φέρεται επίσης να προμηθεύει τη σύμμαχό της με όπλα με πυρομαχικά.

Ο Ρώσος πρόεδρος «εξήρε ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά την υποστήριξη» της Βόρειας Κορέας και «τη γενναιότητα, τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξαν» οι στρατιώτες της «στην απελευθέρωση της (περιφέρειας) Κουρσκ», τμήμα της οποίας είχε καταληφθεί από ουκρανικά στρατεύματα, πάντα κατά το KCNA.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την «άνευ όρων» υποστήριξη της χώρας του στη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Πιονγκγιάνγκ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Εξάλλου άρχισε να λειτουργεί ξανά αεροπορική σύνδεση των δυο πρωτευουσών στα τέλη Ιουλίου, κάτι που είχε να συμβεί δεκαετίες και θεωρείται περαιτέρω βήμα στη διμερή προσέγγιση.