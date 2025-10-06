Μία τηλεφωνική επικοινωνία «έκπληξη», ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε απόψε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Δευτέρας (6/10).

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Επισημαίνεται ότι η τελευταία φορά που συναντήθηκαν Πούτιν και Νετανιάχου, ήταν τον Ιανουάριο του 2020.

Υπήρξε, ωστόσο, μία επικοινωνία των δύο ηγετών τον περασμένο Αύγουστο, στην οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Ρώσο πρόεδρο, προκειμένου, σύμφωνα με την Jerusalem Post -που επικαλείται πληροφορίες του KAN News- να μεσολαβήσει για την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.