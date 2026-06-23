Για μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια της Ουκρανίας να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή στο εσωτερικό της Ρωσίας έκανε λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας ευθέως το Κίεβο για στοχευμένα πλήγματα εναντίον μη στρατιωτικών υποδομών.

Η τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο που οι ουκρανικές επιδρομές με στόχο τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν καταγράψει κατακόρυφη αύξηση από τις αρχές του έτους, προκαλώντας ήδη ορατά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ζημιές σε βασικά διυλιστήρια της χώρας έχουν οδηγήσει σε αισθητή άνοδο των τιμών στα καύσιμα αλλά και σε μεγάλες ουρές αναμονής στα πρατήρια αρκετών περιοχών, πλήττοντας την ενεργειακή σταθερότητα.

Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν κρύβει τη στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας ότι απώτερος σκοπός αυτών των επιχειρήσεων είναι να στερήσει από τη Μόσχα τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση του μετώπου, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη ρωσική κοινωνία ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή πραγματικότητα.

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεδομένων των επιθέσεων που, όπως είπε, πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών — ποιος είναι ο στόχος τους; Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία εν μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των αποφοίτων που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κοστιαντίβκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης «ζώνης οχυρών» στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει.