Σε ανακοίνωση μονομερούς κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία για το διήμερο 8 και 9 Μαΐου προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αφορμή αποτέλεσαν οι εορτασμοί για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα τηρήσουν εκεχειρία «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Η κίνηση αυτή συνδέεται με τις εορταστικές εκδήλωσης για τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Μόσχα.

Το τελεσίγραφο για το Κίεβο Παρά την ανακοίνωση για την κατάπαυση των εχθροπραξιών, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας συνοδεύει την απόφαση αυτή με μια αυστηρή προειδοποίηση προς την ουκρανική πλευρά.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα διαμήνυσε πως σε περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδήλωσεις, η απάντηση θα είναι σκληρή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», καθιστώντας σαφές ότι η εκεχειρία τελεί υπό την αίρεση της στάσης που θα τηρήσουν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, η ουκρανική ηγεσία δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για το εάν θα αποδεχθεί ή θα αγνοήσει τη μονομερή αυτή κίνηση της Ρωσίας.