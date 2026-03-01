Τα συλλυπητήριά του προς τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνο.

Στο μήνυμά του, ο Ρώσος ηγέτης έκανε λόγο για μια ενέργεια που συνιστά «κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», εκφράζοντας παράλληλα τη συμπαράστασή του προς την ιρανική ηγεσία και τον λαό της χώρας.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε επίσης ότι ο Χαμενεΐ θα παραμείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξέχων πολιτικός, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην εμβάθυνση και ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

Η ρωσική πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της δολοφονίας.