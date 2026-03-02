Ο Ρώσος πρόεδρος τοποθετήθηκε με έντονο ύφος για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, κάνοντας λόγο για πράξη που προσβάλλει την ανθρώπινη ηθική και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του προς την Τεχεράνη και το λαό της.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Ιράν, ενώ σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε το γεγονός κυνική δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι συνιστά κατάφωρη παραβίαση κάθε ηθικής αρχής και του Διεθνούς Δικαίου.

Η αντίδραση της Μόσχας είχε διαφανεί ήδη από τις προηγούμενες δηλώσεις του αντιπροέδρου του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην προέδρου της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σε ανάρτησή του, άφησε αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν λειτουργούσαν ως προσχηματικές κινήσεις και ότι ουδέποτε υπήρξε πραγματική πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο.

Παράλληλα, ο Ρώσος αξιωματούχος επέλεξε έναν συμβολικό ιστορικό παραλληλισμό, επισημαίνοντας τη μακρά ιστορική διαδρομή της Περσικής Αυτοκρατορίας σε αντιδιαστολή με τη σχετικά νεότερη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι γεωπολιτικές ισορροπίες κρίνονται σε βάθος χρόνου.

Η Μόσχα, με τις τοποθετήσεις αυτές, καταγράφει με σαφήνεια τη σκληρή της στάση απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας το μήνυμα πολιτικής και διπλωματικής στήριξης προς την Τεχεράνη.