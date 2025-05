Λίγες ώρες μετά την αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου γύρω από την «Ημέρα Νίκης» της 9ης Μαΐου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, προχώρησε σε μία δήλωση που δείχνει να απειλεί ακόμη περισσότερο τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση, η συζήτηση έφτασε στο σημείο για κάποια προβλήματα θυμού που μπορεί να τον επηρεάζουν. Σε εκείνο το σημείο ο Ρώσος πρόεδρος με μία δήλωση – ξέσπασμα, φαίνεται να απευθύνεται σε Ουκρανούς αξιωματούχους, αν όχι στον ίδιο τον Ζελένσκι με την φράση: «Μου έρχεται να χώσω μια μπουνιά σε μερικούς, αλλά κρατιέμαι…».

Ειδικότερα σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Εξωτερικά, φαίνεστε πάντα πολύ ψύχραιμος και συγκρατημένος – δεν έχετε ποτέ την επιθυμία, όπως λένε, να χτυπήσετε κάποιον;»

Πούτιν: «Πάντα!»

Ερώτηση δημοσιογράφου: «Πάντα;»

Πούτιν: «Το ζω, αλλά το παλεύω. Μερικές φορές που ‘ρχεται να χώσω μία μπουνιά σε μερικούς, αλλά κρατιέμαι».

Η ανταλλαγή απόψεων έγινε σε ένα τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης που σηματοδοτεί την 25η επέτειο από την πρώτη του ορκωμοσία ως πρόεδρος το 2000.

Putin on the urge to PUNCH someone: ‘I fight it’

💬 Journalist Zarubin: You’re always outwardly very cold-blooded and restrained. Don’t you ever feel the urge to punch someone?

💬 Putin: Always. pic.twitter.com/IencVfx5UZ

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) May 3, 2025