Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες διαταραχές στις υπηρεσίες παρόχων διαδικτύου στη Ρωσία κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η χώρα για την αντιμετώπιση απειλών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών, παρά τους περιορισμούς που εφαρμόζονται κατά διαστήματα.

Το προηγούμενο διάστημα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε πολύωρη διακοπή του mobile internet στη Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες, ενώ σε άλλες περιοχές έχουν επιβληθεί κατά καιρούς περιορισμοί πρόσβασης. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, συνδέονται με την ανάγκη αποτροπής πιθανής χρήσης του διαδικτύου για τον συντονισμό επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η FSB, η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας και διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων εσωτερικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις ψηφιακές υποδομές.

Οι εξελίξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ρωσικής επιτήρησης και ελέγχου των τηλεπικοινωνιών, με τις Αρχές να επικαλούνται διαρκώς λόγους εθνικής ασφάλειας για τις παρεμβάσεις στη λειτουργία του διαδικτύου.