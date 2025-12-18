Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα καταλάμβανε με τη βία και άλλα εδάφη στην Ουκρανία, εάν το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν δέχονταν να συζητήσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ και του Τραμπ για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν τόνισε ότι «Οι Ευρωπαίοι, σαν πεινασμένα γουρουνάκια, προσκολλήθηκαν στην προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση και τον Τζο Μπάιντεν ελπίζοντας στην κατάρρευση της Ρωσίας».

Δείτε το βίντεο όπου ο Πούτιν δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι «πεινασμένα γουρουνάκια»:

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, οι Ευρωπαίοι ακολούθησαν τη γραμμή του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πιστεύοντας ότι η Ρωσία θα κατέρρεε και ελπίζοντας να αποκομίσουν κάποιο πλεονέκτημα από αυτήν. Έτσι περιέγραψε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών χωρών, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η άποψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι αντίθετη, σύμφωνα με τον οποίο, τα λεγόμενα του Πούτιν υποδηλώνουν ότι η Μόσχα «προετοιμάζεται για έναν ακόμη χρόνο πολέμου».