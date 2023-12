Η Ρωσία αναβαθμίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και διατηρεί τις στρατηγικές της δυνάμεις στο ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας καθώς η Δύση διεξάγει «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους του, τομές της άμυνας.

Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και ότι όλες οι προσπάθειες, για την επιβολή στρατηγικής ήττας στη Ρωσία έχουν καταρρεύσει.

«Η αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας αντέδρασε στη σύρραξη στην Ουκρανία ταχύτερα από την αμυντική βιομηχανία της Δύσης», δήλωσε ο Πούτιν, ενώ ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας , Σεργκεί Σοϊγκού δήλωσε κατά την ίδια συνάντηση ότι η Ρωσία έχει αυξήσει την παραγωγή τανκς κατά 5,6 φορές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και ότι έχει δημιουργήσει ναρκοπέδια έκτασης 7.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε μήκος 2.000 χιλιομέτρων της γραμμής του μετώπου.

Yeah, so for some reason Putin decided to start making excuses again today, perhaps the feedback from his 4-hour conference was not as good as he had hoped?

Apparently, he was doing nothing in Ukraine in 2014, just observing, but then “was forced to intervene!”.

And his BEST… pic.twitter.com/0oNoNH7GMC

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 19, 2023