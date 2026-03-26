Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι δύσκολο να προβλεφθούν, ενώ ορισμένοι τις συγκρίνουν με την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, η σύγκρουση προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, στην παραγωγή και στις αλυσίδες προμηθειών, επηρεάζοντας ιδιαίτερα εταιρείες υδρογονανθράκων, μετάλλων και λιπασμάτων.

«Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια», επισήμανε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με επιχειρηματικούς ηγέτες στη Μόσχα.