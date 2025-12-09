Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απένειμε μετάλλια Χρυσού Αστέρα σε στρατιωτικό προσωπικό στο Κρεμλίνο, συγχαίροντας όλους τους Ρώσους για την Ημέρα των Ηρώων της Πατρίδας.

«Εδώ, στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου του Κρεμλίνου, συνεχίζοντας τις παραδόσεις που καθιέρωσε η Μεγάλη Αικατερίνη και υποκλινόμενοι σε όλες τις γενιές ηρώων, επιβεβαιώνουμε και τονίζουμε τη συνέχεια της χιλιόχρονης ιστορίας της χώρας μας», δήλωσε στην τελετή.

«Ολόκληρη η πολιτική της Ρωσίας περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια και την Πατρίδα, και η δύναμη και οι νίκες της έγκεινται στην ιστορική της νομιμότητα», σημείωσε ο Πούτιν.

«Τώρα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η χώρα αναγνωρίζει για άλλη μια φορά τη δύναμη των παραδόσεων της στρατιωτικής δόξας της και την αξιοπρέπεια με την οποία τις συνεχίζουν οι σύγχρονοι της».

Ο αρχηγός του κράτους απένειμε μετάλλια, μεταξύ άλλων σε στρατιώτες που πραγματοποίησαν ηρωικές πράξεις στη ζώνη ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τους ευχαρίστησε για το εξαιρετικό θάρρος και την ανδρεία τους κατά την εκτέλεση των αποστολών τους.

«Υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες μάχης, επιδείξατε το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού, ακλόνητου χαρακτήρα και ηγεσίας. Κάνατε τα πάντα για να διασφαλίσετε την πρόοδο των στρατευμάτων μας σε βασικούς τομείς. Σας ευχαριστούμε για την υπηρεσία σας».

Μεταξύ των βραβευθέντων:

Διοικητής της Ανατολικής Ομάδας Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αντρέι Ιβανάεφ

Ο λοχίας Βιτάλι Κοντράτοφ, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε σοβαρά και δεχόταν συνεχώς πυρά, παρέδωσε την ομάδα εφόδου στην καθορισμένη γραμμή, διασφαλίζοντας ότι οι θέσεις διατηρήθηκαν.

Υποστράτηγος Αλεξάντερ Μαϊντάνκιν, υπό την ηγεσία του οποίου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε άρτια το σχέδιο απελευθέρωσης έξι οικισμών.

Οι Αντισυνταγματάρχες Ντένις Μπουχανόφσκι και Πάβελ Εντοβίτσκι, υπό τη διοίκηση των οποίων τα στρατεύματα απέκρουσαν την εισβολή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή Κουρσκ και μια προσπάθεια διείσδυσης στην περιοχή Μπέλγκοροντ.

Ο Ταγματάρχης Εβγκένι Σάβιν, υπό την ηγεσία του οποίου απελευθερώθηκε το χωριό Λεβάντνοε στην περιοχή Ζαπορίζια και οι μονάδες εφόδου του αποσπάσματος προχώρησαν τέσσερα χιλιόμετρα κατά μήκος του αμυντικού μετώπου του εχθρού.

Ο Λοχαγός Σεργκέι Τερζιγιάν, χάρη στον οποίο καταστράφηκαν οκτώ άρματα μάχης, πέντε οχήματα μάχης πεζικού, έξι τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τρία τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, πέντε θωρακισμένα οχήματα μάχης, περισσότερες από 150 μονάδες αυτοκινητιστικού εξοπλισμού, ένας όλμος, εννέα αυτοκινούμενες μονάδες πυροβολικού, 14 σημεία ελέγχου UAV, έξι οχυρά και εχθρικό προσωπικό.

Και τρεις πιλότοι

«Ο θαυμασμός για τις ηρωικές πράξεις των ηρώων ενώνει όλους τους Ρώσους», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο Πούτιν επίσης σημείωσε την αφοσίωση των εργαζομένων στην αμυντική βιομηχανία.

Μετά θάνατον, απένειμε το αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας στον Νικίτα Αφανάσιεφ, παραδίδοντας το μετάλλιο του Χρυσού Αστέρα στη μητέρα του λοχία, Τατιάνα, και στη χήρα του, Μαρίνα Μποροντίνα.

«Δόξα και αιώνια μνήμη σε όλους τους πεσόντες συμπολεμιστές μας», είπε για τους πεσόντες ήρωες.

Η τελετή χρονολογείται ώστε να συμπέσει με την Ημέρα των Ηρώων της Πατρίδας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Δεκεμβρίου.