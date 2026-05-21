Η Μόσχα και το Μινσκ έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο συζητημένες στρατιωτικές δραστηριότητες των τελευταίων μηνών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε επίσημα την πλήρη ολοκλήρωση των κοινών στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων ανάμεσα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, οι ασκήσεις αυτές παρακολουθήθηκαν στενά από τη Δύση, ενώ είχαν ως στόχο τον συντονισμό και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των δύο συμμάχων κρατών σε μια περίοδο παρατεταμένης περιφερειακής αστάθειας.

Οι ίδιοι αναλυτές τονίζουν πως η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στο πεδίο των ασκήσεων υπογράμμισε τη σημασία που δίνουν τα δύο κράτη στη μεταξύ τους στρατηγική συμμαχία.