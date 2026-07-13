Με κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέτωπο της Ουκρανίας απειλεί η Μόσχα, την ώρα που πηγές του Reuters αποκαλύπτουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος αποκλείει κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης.

Πιο συγκειριμένα ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφός της με αντίποινα που θα είναι «αρκετές φορές πιο ισχυρά», προσθέτοντας ότι η κλίμακα τέτοιων απαντήσεων θα αυξηθεί.

Επίσης τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση ειρήνης με το Κίεβο, με τις πρόσφατες επιθέσεις με ουκρανικά drones σε διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια της Ρωσίας να ενισχύουν την αποφασιστικότητα του Ρώσου προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο προς το παρόν.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε από την πλευρά του νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Επίσης το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης αργότερα ότι ρωσικά drones βομβάρδισαν δύο φορτηγά πλοία χύδην φορτίου που χρησιμοποιούνταν προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο λιμάνι Πίβντενι στην επαρχία της Οδησσού.