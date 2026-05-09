«Πιστεύω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για τη βοήθεια που παρείχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς «αν αυτό δεν συμβεί, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι».

«Άρχισαν οι χώρες της Δύσης να κλιμακώνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι πλησιάζει στο τέλος της, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό ζήτημα», είπε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία τράβηξε πολύ.

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε μία πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας κατηγορηματικά ότι η συνάντηση θα γίνει μόνο αν προηγουμένως έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Ερωτηθείς αν ήταν διατεθειμένος να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, είπε ότι η προτιμώμενη προσωπικότητα για τον ίδιο θα ήταν ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ανέφερε ακόμη ότι είναι ευγνώμων απέναντι στις ΗΠΑ που μεσολάβησαν για την διευκόλυνση των συνομιλιών με την Ουκρανία, τόνισε ωστόσο ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τη χώρα του και την Ουκρανία.

Επίσης, πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει καμία πρόταση από την Ουκρανία, σχετικά με την μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Σε ό,τι αφορά την Αρμενία, χαρακτήρισε ως κάτι «λογικό» η χώρα, παλιός σύμμαχος της Μόσχας, να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην ΕΕ, από τη στιγμή που το Γερεβάν φιλοξένησε για πρώτη φορά ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

«Θα ήταν εντελώς λογικό να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα και να ερωτηθούν οι Αρμένιοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα, θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας επιλογή», δήλωσε ο Πούτιν.

Αποκάλυψε, μάλιστα, λίγες ημέρες πριν το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ότι η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε μία πολύ σημαντική συμφωνία για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με την Κίνα.