Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε ευθέως τους Ουκρανούς να εγκαταλείψουν την αντιπαράθεση με τη Μόσχα και να επιδιώξουν μια ευρύτερη επανένωση με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η Δύση χρησιμοποιεί τη σύγκρουση για να αποδυναμώσει και να υποτάξει και τις δύο χώρες.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξής του στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα για το ντοκιμαντέρ του ρωσικού Πρώτου Καναλιού «Η βάπτισή μας. Ο Προκαθήμενος», με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου, όπου ο Ρώσος πρόεδρος συνέδεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία με την ιστορική πορεία της Ρωσίας και τον ρόλο της Ορθοδοξίας.

Ο Εμίρ Κουστουρίτσα

Ο σκηνοθέτης Εμίρ Κουστουρίτσα γεννήθηκε στο Σεράγεβο της Βοσνίας και μεγάλωσε σε οικόγενεια Βόσνιων Μουσουλμάνων. Σπούδασε κινηματογράφο στην τότε σπουδαία σχολή της Πράγας. Η πρώτη του ταινία είχε τον τίτλο «Dolly Bell». Στη συνέχεια, γνώρισε την απόλυτη επιτυχία με μία σειρά από ταινίες που άφησαν εποχή στο παγκόσμιο σινεμά. Τα χρόνια του πολέμου άφησε το αποτύπωμά του με σειρά άρθρων στη γαλλική «Libération» με τίτλο «Η ασφυξία στο Σαράγεβο». Το πολιτικό του στίγμα το είχε ήδη καταθέσει με την περίφημη ταινία «Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές». Ήταν ένα αφήγημα για τις πολτικές διώξεις κατά τη διάρκεια της τιτοικής περιόδου. Με την ταινία «Ο καιρός των τσιγγάνων», ο Κουστουρίτσα καταθέτει πλέον έναν προσωπικό τρόπο κινηματογραφικής γραφής τον οποίον θα τον ξανασυναντήσουμε στην ταινία «Μαύρη γάτα, άσπρος γάτος».

Με μία ειδική κινηματογραφική γραφή, βέβαια, και μία ταινία που θα μπορούσε να είναι διαχρονική, στήνει το «Underground». Πιστός του συνοδοιπόρος στην κινηματογραφική του περιπέτεια, ο φίλος του Γκόραν Μπρέγκοβιτς.

«Εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, πρέπει να είμαστε μαζί»

Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τους Ουκρανούς να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία, τονίζοντας ότι οι σημερινές πολεμικές τραγωδίες δεν πρέπει να καθορίσουν οριστικά το μέλλον των επόμενων γενεών.

«Θα ήθελα να πω: Ελάτε στη δική μας πλευρά, γιατί αυτή είναι η κοινή μας πλευρά. Ελάτε, λοιπόν, στην κοινή πλευρά, στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως: «Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιες τραγωδίες κι αν εκτυλίσσονται σήμερα, πρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας».

Κατά τον ίδιο, η κοινή πορεία αποτελεί μονόδρομο για την ισχύ και την ευημερία των δύο λαών.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, σημαντικοί και να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια καλή ανάπτυξη, πρέπει, φυσικά, να είμαστε μαζί. Με την έννοια, ότι πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη κοινών στόχων», δήλωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ένωση αυτή δεν προϋποθέτει αναγκαστικά την κατάργηση της κρατικής υπόστασης.

«Κατανοώντας όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, όλοι εμείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας, πρέπει να επιδιώκουμε την ένωση. Ίσως όχι στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους, δεν μιλάμε καθόλου γι’ αυτό. Αλλά για ένωση με την ευρύτερη δυνατή έννοια της λέξης», σημείωσε.

Κατηγορίες κατά της Δύσης για «διαίρει και βασίλευε»

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε ο Πούτιν απέναντι στις δυτικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι η στήριξή τους προς το Κίεβο υπαγορεύεται αποκλειστικά από ιδιοτελείς γεωπολιτικούς υπολογισμούς.

«Όλοι πρέπει να το καταλάβουν και να το γνωρίζουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας. Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι όλα όσα συμβαίνουν και όλοι όσοι τους υποστηρίζουν, ακόμη και στις σημερινές συνθήκες αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, δεν το κάνουν προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά για τα δικά τους συμφέροντα, με στόχο να αποδυναμώσουν, να διαμελίσουν, να διαλύσουν τους πάντες στα συστατικά τους μέρη και να τους υποτάξουν στη θέλησή τους», ανέφερε.

Εντάσσοντας τη σημερινή κρίση σε ένα διαχρονικό ιστορικό μοτίβο, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αντίπαλοι της χώρας του επιχειρούν διαρκώς να ανακόψουν την άνοδό της.

«Η ιστορία της χώρας μας δείχνει ότι, μόλις γινόταν ισχυρότερη και πιο δυνατή, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που ήθελαν να εφαρμόσουν την αρχή “διαίρει και βασίλευε“. Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα αποτελεί συνέχεια της ίδιας πολιτικής. Είναι η επιθυμία να περιοριστεί το δυναμικό της Ρωσίας, να γίνει πιο υποχωρητική και, τελικά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να υποταχθεί στα συμφέροντα άλλων», τόνισε.

«Με αυτό το μίσος δεν μπορείς να φτάσεις μακριά»

Στρέφοντας τα πυρά του στην ηγεσία του Κιέβου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι τα ηνία της χώρας κρατούν εθνικιστές και όχι πραγματικοί πατριώτες, κατηγορώντας τους ότι καλλιεργούν μίσος απέναντι σε άλλες εθνότητες. «Με αυτό το μίσος δεν μπορείς να φτάσεις μακριά», σχολίασε.

Παράλληλα, επιχείρησε να αποσυνδέσει την οικονομική και παραγωγική αποδυνάμωση της Ουκρανίας από τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα είχε υποστεί αποβιομηχάνιση και δημογραφική συρρίκνωση ήδη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

«Τι συνέβη μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας; Έχασε τη ναυπηγική της βιομηχανία, την αεροναυπηγική της βιομηχανία και την παραγωγή πυραύλων», ανέφερε, προσθέτοντας:

«Στην πράξη, υπήρξε αποπληθυσμός και αποβιομηχάνιση. Τα πάντα κατέρρευσαν. Και όχι τώρα, όχι τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας των ανταποδοτικών πληγμάτων των ρωσικών πυραυλικών δυνάμεων. Όχι, όλα κατέρρευσαν από μόνα τους».

Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, παραβλέπει τις εκτεταμένες καταστροφές που έχουν προκαλέσει τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις, ενεργειακές υποδομές, βιομηχανικές μονάδες και δίκτυα μεταφορών από το 2022.

«Το θεμελιώδες και σημαντικότερο συστατικό κάθε ανθρώπου είναι η ψυχή»

Στο δεύτερο σκέλος της συνέντευξης, η συζήτηση εστίασε στη θρησκεία και τον ρόλο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με τον Πούτιν να υιοθετεί τον χαρακτηρισμό του Κουστουρίτσα περί προστασίας της χριστιανικής παράδοσης.

«Με αυτή την έννοια, βεβαίως, η Ρωσία και η Ορθοδοξία μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο εκείνης της κιβωτού για την οποία μιλήσατε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την κοινή αποστολή κράτους και Εκκλησίας:

«Η ιδέα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ο Πατριάρχης Κύριλλος μιλά πάντοτε δημόσια, και στην πραγματικότητα η πολιτική του ρωσικού κράτους, είναι να διατηρήσουμε τον άνθρωπο και την πνευματικότητά του».

Κλείνοντας σε πιο προσωπικό τόνο, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη θρησκευτική του πίστη, τη σημασία της ψυχής και τη στήριξη που λαμβάνει από τη ρωσική κοινωνία.

«Αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και για τον λαό μας», ανέφερε, σημειώνοντας για την ανθρώπινη φύση:

«Κάθε άνθρωπος δεν είναι απλώς κάποια βιολογική ουσία που αποτελείται από οστά και δέρμα. Το θεμελιώδες και σημαντικότερο συστατικό κάθε ανθρώπου είναι η ψυχή, δηλαδή αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη ψυχή είναι αιώνια και απεριόριστη, όπως το Σύμπαν».

Τέλος, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Ρώσους πολίτες, δηλώνοντας:

«Αισθάνομαι ασφαλώς τη στήριξη του λαού μας και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτήν. Γιατί χωρίς αυτή τη στήριξη δεν είναι απλώς αδύνατο να εργαστεί κανείς, αλλά σίγουρα είναι αδύνατο να επιτύχει οποιαδήποτε αποτελέσματα, να πετύχει τους κοινούς μας στόχους στο όνομα και προς όφελος της Ρωσίας».