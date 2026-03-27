Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, υποστήριξε ότι η επιδείνωση των σχέσεων με τα ευρωπαϊκά κράτη δεν οφείλεται στη Μόσχα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Ρωσία δεν φέρει ευθύνη για την παρούσα κρίση».

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει αρνηθεί ποτέ την αποκατάσταση των σχέσεων με την Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.