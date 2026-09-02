Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό τον ρωσικό εναέριο χώρο μοιάζει με «κρατική τρομοκρατία», συμπληρώνοντας πως η Μόσχα θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, ο Πούτιν διεμήνυσε στο Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με «τρομοκράτες» δεν μπορεί να υπάρξουν.

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. «Θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο και να επιτύχουμε διαρκή ειρήνη σε όλη την Ουκρανία και την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με όποιον είναι πρόθυμος να το κάνει το ίδιο», δήλωσε.

Επανέλαβε την πεποίθησή του πως ο ρωσικός στρατός θα επικρατήσει στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου «θα καταρρεύσουν». Ανέφερε πως τα στρατεύματα της Μόσχας κατέλαβαν τον Αύγουστο 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, συνεχίζοντας την προέλασή τους προς το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Αναγνώρισε πως ουκρανικά drones έχουν προκαλέσει αρκετές καταστροφές στη Ρωσία και στάθηκε ιδιαίτερα στα πλήγματα σε ρωσικά πλοία και διυλιστήρια. Είπε πως η Ουκρανία έπληξε περίπου 100 πλοία σε διάστημα 40 ημερών, με το κόστος των ζημιών να ισοδυναμεί με το 1% του ΑΕΠ. Συμπλήρωσε πως έχουν ήδη αποκατασταθεί οι ζημιές στα περισσότερα διυλιστήρια και απαιτούνται ακόμη επισκευές στο 10% των εγκαταστάσεων που επλήγησαν.

Ο Πούτιν κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια σε ό,τι αφορά τον γερμανικό ισχυρισμό πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μερτς.