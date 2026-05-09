Υπό το καθεστώς αυστηρών μέτρων ασφαλείας και σε ένα κλίμα έντονης γεωπολιτικής πίεσης πραγματοποιήθηκε φέτος η στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, απηύθυνε κατηγορίες προς τη Δύση, υποστηρίζοντας ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που τυγχάνουν της πλήρους υποστήριξης του ΝΑΤΟ. Η φετινή εκδήλωση διέφερε σημαντικά από το παρελθόν, καθώς χαρακτηρίστηκε από την πλήρη απουσία βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού και τη σύντομη διάρκειά της, η οποία δεν ξεπέρασε τα 45 λεπτά. Οι εορτασμοί διεξήχθησαν την πρώτη ημέρα μιας τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά από αλλεπάλληλες παραβιάσεις προηγούμενων προσπαθειών εκεχειρίας.

Η παρουσία βορειοκορεατικών δυνάμεων στην παρέλαση αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής διοργάνωσης, ενώ οι αρχές επέβαλαν δρακόντεια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών στο κέντρο της πρωτεύουσας, υπό τον φόβο επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Ρώσος ηγέτης, απευθυνόμενος σε ένα περιορισμένο ακροατήριο στρατιωτών, επιχείρησε να συνδέσει τη νίκη του 1945 με την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση, δηλώνοντας την πεποίθησή του για τη δικαίωση των ρωσικών σκοπών. Η εικόνα της σχεδόν έρημης Μόσχας και ο αποκλεισμός των επικοινωνιών αναδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η ιστορική μνήμη της νίκης κατά του ναζισμού συναντά τις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.