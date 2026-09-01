Στο περιθώριο των διπλωματικών επαφών στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας προς την Τεχεράνη.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε πως η Μόσχα στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, αναγνωρίζοντας τον αγώνα που καταβάλλει για την προάσπιση των εθνικών του συμφερόντων.

Η τοποθέτηση αυτή επιβεβαιώνει τη στενή στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο χωρών σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων και ανακατατάξεων.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα