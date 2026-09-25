Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε απόψε, Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις βουλευτικές εκλογές, όμως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την πρωτεύουσα και επιτέθηκε σε εκλογικά τμήματα.

Η Μόσχα «ανέκαμψε από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass. «Η απάντησή της στις επιθέσεις του Κιέβου ήταν τόσο ισχυρή που η Ουκρανία ζήτησε κατάπαυση του πυρός», ισχυρίστηκε επίσης.

Η Ρωσία δεν κατανοεί για ποιον λόγο η Ουκρανία επιτέθηκε στις αποθήκες των καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon και Wildberries, συνέχισε, προειδοποιώντας ότι αφού το Κίεβο «άρχισε τις επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, τώρα θα υποστεί τις συνέπειες».

«Όλες οι προτάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση είναι στο τραπέζι, αλλά η Ρωσία πρέπει να εξετάσει ποια είναι προς το συμφέρον της», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για εχθροπραξίες με την Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο IFX. Η Ρωσία γνωρίζει ότι τα δικαιώματα των ρωσόφωνων παραβιάζονται στις χώρες της Βαλτικής, αλλά απαντά σε αυτό με ανθρωπιστικά μέσα, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν χαιρέτισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ. Αναφορικά με το ταξίδι του στη σύνοδο κορυφής του APEC, που θα φιλοξενηθεί στη Σεντζέν της Κίνας στις 18-19 Νοεμβρίου, ο Πούτιν είπε ότι θα εξαρτηθεί από την κατάσταση εντός της Ρωσίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters