Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μετά τη δολοφονία του υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου Αλί Λαριτζανί.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, ο Πούτιν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, υπογραμμίζοντας ότι είχε συναντήσει επανειλημμένα τον Λαριτζανί στο πλαίσιο διπλωματικών επαφών, μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης.

«Η λαμπρή μνήμη του ως αληθινού φίλου της χώρας μας, ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.



Ο Λαριτζανί υπήρξε μία από τις πιο διαδραστικές πολιτικές προσωπικότητες του Ιράν, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου (Majlis) και ανώτερος σύμβουλος σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη Ρωσία, σε τομείς όπως η ενέργεια και η περιφερειακή ασφάλεια.

Η δολοφονία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ιράν και διεθνώς, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο ήδη αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα, η Μόσχα επαναβεβαιώνει μέσω του μηνύματος Πούτιν τη βούλησή της να διατηρήσει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη, παρά τις προκλήσεις στην περιοχή.