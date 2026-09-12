Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνέδεσε την ισχυρή επίδοση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με λάθη δυτικών χωρών.

Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.

Υπενθυμίζουμε πως η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την περασμένη Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία. «Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Σημειώνεται ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουστεί μαζί τους, δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ωστόσο ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν. «Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», είπε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ και DPA