Οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία θα αποτελεί «θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, την επομένη της συνόδου Ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου που ήταν αφιερωμένη στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αν δυνάμεις, οποιεσδήποτε, βάλουν πόδι εκεί, ιδίως τώρα την ώρα που γίνονται μάχες, εμείς θα θεωρήσουμε ότι αποτελούν θεμιτό στόχο» για τον ρωσικό στρατό, σημείωσε ο Πούτιν σε ομιλία του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή.

«Και αν ληφθούν αποφάσεις για να καταλήξουμε σε ειρήνη, σε μια διαρκή ειρήνη, τότε απλώς δεν βλέπω κανένα νόημα για την παρουσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας, τελεία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ρωσία θα σεβαστεί πλήρως» τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής του Συνασπισμού των Προθύμων, που διεξήχθη χθες, Πέμπτη, στο Παρίσι υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, 26 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, δεσμεύτηκαν για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης στην ξηρά, στον αέρα ή τη θάλασσα.

Αναφερόμενος σε άλλα θέματα κατά την ομιλία του στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν δήλωσε επίσης πως η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, αλλά πρόσθεσε ότι για να υπάρξει και πάλι οικονομική δέσμευση χρειάζεται μια πολιτική απόφαση από την Ουάσινγκτον.

Για τις ΗΠΑ υπάρχει σημαντικό δυναμικό πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη του τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του τομέα των ορυκτών σπάνιων γαιών το αργότερο τον Νοέμβριο.

Η Ρωσία διαθέτει τα πέμπτα μεγαλύτερα στον κόσμο αποθέματα σπάνιων γαιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στα λέιζερ και τον στρατιωτικό εξοπλισμό, και σχεδιάζει την ενίσχυση της παραγωγής τους για να μειώσει την εξάρτηση από τις κινεζικές εισαγωγές.

Αναφερόμενος παράλληλα στην Κίνα, ο Πούτιν σημείωσε ότι θα ανταποδώσει την απόφαση των κινεζικών αρχών να απαλλάξουν από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζα) τους Ρώσους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα διευρύνει σε δοκιμαστική βάση την απαλλαγή των ρώσων πολιτών από την υποχρέωση έκδοσης βίζας για τα ταξίδια στην Κίνα. Η εξαίρεση αυτή θα ισχύσει για ένα έτος από τις 15 Σεπτεμβρίου, για παραμονή στην Κίνα που δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες.