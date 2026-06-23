O πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρεκια ομιλίας του κατηγόρησε ανοιχτά τη Δύση και το ΝΑΤΟ ότι προχωρούν σε συστηματικές πολεμικές προετοιμασίες με τελικό στόχο τη Ρωσία.

Απευθυνόμενος σε εκατοντάδες νέους αξιωματικούς και απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται η Μόσχα τις τρέχουσες διεθνείς ισορροπίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι, μέχρι αυτή τη στιγμή, τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχουν επιλέξει να περιορίσουν τη δράση τους στην παροχή στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης προς τις δυνάμεις του Κιέβου, ωστόσο η ρητορική του άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα βλέπει πίσω από αυτή τη στάση έναν ευρύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο σχεδιασμό για το μέλλον.

Πλέον, συμπλήρωσε ο ρώσος πρόεδρος, συζητούν ανοικτά στη Δύση ότι «προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες». Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν.

Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο 73χρονος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ώθησε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν το Κίεβο με εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

Καθώς το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, εντείνεται η ανησυχία αρκετών χωρών της Δύσης για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε αύξηση αμυντικών δαπανών.