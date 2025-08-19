Εκ βάθρων φαίνεται να έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τουλάχιστον μετά την Συνάντηση Κορυφής στην Αλάσκα.

Μέχρι τώρα ο Πρόεδρος Πούτιν, όταν αναφερόταν στον ηγέτη της Ουκρανίας, μιλούσε αόριστα, χρησιμοποιώντας αντωνυμίες όπως «αυτός» ή «εκείνος», ενώ από από τότε που εξελέγη Πρόεδρος, η Ρωσική ηγεσία έθετε ζήτημα νομιμοποίησης.

Σημειώνεται ότι βάσει συνταγματικής τροπολογίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαγόρευσε ακόμη και στον εαυτό του να συναντηθεί ή να συνδιαλλαγεί με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. Υφίσταται δηλαδή, σοβαρό νομικό ζήτημα έννομης εκπροσώπησης της Ουκρανικής ηγεσίας σε μία συνάντηση με την αντίστοιχη ρωσική.

Πρέπει δηλαδή, να υπάρξει ειδική διάταξη, που θα ανατρέπει την συνταγματική νομολογία που ισχύει στο Κίεβο.

Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την ετοιμότητά του να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News.

«Ο Πρόεδρος (Τραμπ) πρότεινε να συναντηθούν ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση κάπου, και αυτό, φυσικά, θα ήταν πρωτοφανές. Και αν όλα πάνε καλά, τότε ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι μια συνάντηση των Προέδρων Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, όπου αναμένουμε να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία. Αυτό συζητήθηκε σήμερα, (σ.σ. χθες), πώς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά το ίδιο το γεγονός ότι ο Πούτιν λέει: “Εντάξει, θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι” – είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκείνο το δωμάτιο ως καλύτεροι φίλοι. Δεν λέω ότι θα φύγουν από εκεί με μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο το γεγονός ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους είναι σημαντικό. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και τρεισήμισι χρόνια», είπε.