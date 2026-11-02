Μεγάλη αγωνία έζησαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, κάτοικοι και περαστικοί στο Ποζιτάνο της Ιταλίας στην επαρχία Σαλέρνο, όταν ένα αυτοκίνητο βρέθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού.

Το τρομακτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Γκουλιέλμο Μαρκόνι, έναν από τους κεντρικούς δρόμους της διάσημης παραθαλάσσιας πόλης στην Ακτή Αμάλφι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τα οποία υποχώρησαν, αφήνοντάς το να κρέμεται στο κενό.

Απεγκλωβίστηκε μόνος του

Παρά τον άμεσο κίνδυνο να κατακρημνιστεί το όχημα, η εξέλιξη ήταν καλή.

Ο νεαρός που βρισκόταν στο τιμόνι διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Αν και υπέστη ισχυρό σοκ από την εμπειρία, απομακρύνθηκε με ασφάλεια και χωρίς να υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό.