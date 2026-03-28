Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3), όταν μυστικός πράκτορας ο οποίος συνόδευε την σύζυγο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν στο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας αυτοπυροβολήθηκε και τραυματίστηκε στο πόδι.

JILL BIDEN’S SECRET SECRET SERVICE AGENT JUST SHOT HIMSELF 🚨 IT HAPPENED AT PHILADELPHIA INTERNATIONAL AIRPORT THEY ARE CLAIMING IT WAS AN “ACCIDENTAL DISCHARGE” THESE GUYS ARE SUPPOSED TO BE SOME OF THE BEST TRAINED IN THE WORLD THE PART THAT DOESN’T SIT RIGHT WITH ME… pic.twitter.com/iMm7VRAavB — Matt Wallace (@MattWallace888) March 27, 2026

Ο άνδρας της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, είχε αναλάβει τη φύλαξη και την προστασία της πρώην πρώτης κυρίας και βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Secret Service agent shoots himself in leg at Philadelphia International Airportpic.twitter.com/YJ9g0Vr6Vd — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) March 28, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε στηθεί αστυνομικός κλοιός έξω από τον Τερματικό Σταθμό C του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας, κοντά στα εκδοτήρια της American Airlines.

Εκπαιδευμένη μονάδα διασωστών έφτασε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο, ωστόσο αποχώρησε σύντομα, με τη συνοδεία περιπολικού. Τα αίτια που οδήγησαν τον πράκτορα σε αυτήν την πράξη, παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.