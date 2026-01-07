Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Μόσχας, πέθανε προχθές Δευτέρα σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές.

Aldrich Ames, the former CIA agent turned Russian asset, died in a federal prison in Maryland, according to a Bureau of Prisons spokesperson. He was 84 years old. https://t.co/nsfovKyzgE — ABC News (@ABC) January 7, 2026

Αναλυτής της αντικατασκοπείας της CIA, καταδικάστηκε το 1994 να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή επειδή πούλησε έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον πληροφορίες στην τότε Σοβιετική Ένωση.

#NSTworld Aldrich Ames, the Central Intelligence Agency spy who was sentenced to life in prison for selling secrets to Moscow, costing the lives of a dozen double agents, died Monday in custody, US authorities said.https://t.co/xAJ4naVHgQ — New Straits Times (@NST_Online) January 7, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία αυτή είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, που εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών.

Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, φέρεται να έδινε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες και η δράση του ήρθε στο φως το 1994.