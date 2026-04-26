Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια, την ώρα που εκτυλισσόταν η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καταγράφεται καθαρά η στιγμή που πράκτορες της Secret Service απομακρύνουν εσπευσμένα τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς από το τραπέζι όπου βρισκόταν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση άμεσης προστασίας.

🚨🇺🇸 BACKSTAGE VIDEO: Secret Service literally DRAGGING VP Vance out of the venue after gunfire erupts at the WHCDpic.twitter.com/gfOn0RxMOp https://t.co/3E8RFU1bX2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης πυροβόλησε έναν άνδρα των σωμάτων ασφαλείας, ο οποίος ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.