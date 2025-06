Το Ισραήλ έστειλε πράκτορες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Φόρντο μετά τις αμερικανικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Ξέρετε, υπάρχουν τύποι που πήγαν εκεί μετά το χτύπημα και λένε ότι ήταν ολοκληρωτική εξόντωση», λέει ο Τραμπ.

«Το Ισραήλ συντάσσει μια έκθεση σχετικά με αυτό τώρα, απ’ όσο καταλαβαίνω, και μου είπαν ότι επρόκειτο για ολοκληρωτική εξάλειψη.»

«Πιστεύω ότι ήταν ολοκληρωτική εξάλειψη», είπε ο Τραμπ, «και πιστεύω ότι δεν είχαν την ευκαιρία να βγάλουν τίποτα στην επιφάνεια επειδή ενεργήσαμε γρήγορα».

Οι βόμβες «προσγειώθηκαν ακριβώς εκεί που έπρεπε», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ. «Άψογη αποστολή, ακριβώς εκεί που έπρεπε να εισέλθουμε… Ήταν μια καταστροφή κάτω από το Φόρντο».

