Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε το «πράσινο φως» για την πιθανή πώληση περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20 – ευρύτερα γνωστών ως «drones καμικάζι» – στην Ελλάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters. Η προμήθεια πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Στρατιωτικών Πωλήσεων Εξωτερικού (FMS).

Βασικά στοιχεία του εξοπλισμού και της συμφωνίας

Μια τέτοια συμφωνία έχει εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το εν λόγω drone αποτελεί την αναβαθμισμένη εκδοχή του οπλικού συστήματος που παράγει η αμερικανική εταιρεία AeroVironment.

Σκοπός μια τέτοιας κίνησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την αρχική έγκριση που είχε δώσει το ΚΥΣΕΑ. Το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο είχε τότε εγκρίνει την απόκτηση αμερικανικών περιφερόμενων πυρομαχικών, συμπεριλαμβάνοντας τις εκδόσεις Switchblade 300 και Switchblade 600.

Πώς λειτουργούν τα «drones καμικάζι»

Τα Switchblade εντάσσονται στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions). Στην πράξη, πρόκειται για μικρού μεγέθους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένη εκρηκτική κεφαλή, καθοδηγούνται προς τον στόχο από ανθρώπινο χέρι και παρέχουν στον χειριστή την κρίσιμη δυνατότητα να οριστικοποιήσει ή να ματαιώσει το χτύπημα μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα αυτά έχουν αναχθεί σε αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολέμου. Η εκτεταμένη χρήση τους καταγράφεται σε πολλαπλά σύγχρονα μέτωπα, όπως οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τον Καύκασο, καθώς και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sale) προς την κυβέρνηση της Ελλάδας για την προμήθεια συστημάτων Switchblade 300 Block 20 Lethal Miniature Aerial Missile Systems.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας υπέβαλε αίτημα για την προμήθεια 350 συστημάτων Switchblade 300 Block 20 (SB300B20) Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS) και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός (Fire Control Systems – FCS) SB300B20 LMAMS.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα μη κύρια αμυντικά είδη: συστήματα Switchblade 600 (SB600) LMAMS με Selective Availability Anti-Spoofing Module (SASM) του Συστήματος Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS), συστήματα ελέγχου πυρός (FCS) SB600, τακτικοί φορτιστές μπαταριών SB300B20, έξυπνοι φορτιστές μπαταριών SB600, πακέτα ανταλλακτικών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξη από εκπροσώπους τεχνικής υποστήριξης πεδίου, υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον ανάδοχο, καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία εφοδιαστικής και υποστήριξης του προγράμματος. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 80,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η προτεινόμενη πώληση υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτρέπει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να υποστηρίζει επιχειρήσεις συμμαχικών δυνάμεων και να αυξήσει τη διαλειτουργικότητά της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ενσωμάτωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Η προτεινόμενη πώληση του εξοπλισμού και της σχετικής υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Κύριος ανάδοχος θα είναι η AeroVironment Inc., με έδρα το Simi Valley της Καλιφόρνιας. Προς το παρόν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offset agreement) που να έχει προταθεί σε σχέση με την ενδεχόμενη αυτή πώληση. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την αποστολή πρόσθετων εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή του αναδόχου στην Ελλάδα.

Η προτεινόμενη πώληση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμυντική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών».