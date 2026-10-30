Την έγκριση για την πώληση 500 πυραύλων Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως διευκρινίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με κύριο ανάδοχο τη Lockheed Martin, το κόστος της αγοράς θα καλυφθεί τόσο από εθνικούς πόρους του Κιέβου (μέσω του δανείου στήριξης της ΕΕ) όσο και από τις συνεισφορές του Καναδά, της Γερμανίας και της Νορβηγίας που διοχετεύονται μέσω του αμερικανικού προγράμματος JUMPSTART.

Η δυσαρέσκεια Ζελένσκι και οι ρωσικές επιθέσεις

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα στην έγκριση της προμήθειας από τις ΗΠΑ.

Με τη Ρωσία να κλιμακώνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, ο Ζελένσκι ζητούσε επιτακτικά την επιτάχυνση των παραδόσεων ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ προμηθεύουν το Κίεβο και με πυραύλους που αγοράζονται από τους νατοϊκούς συμμάχους μέσω του ξεχωριστού προγράμματος PURL.