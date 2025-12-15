H γερμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ενέκρινε την επέκταση της κοινοπραξίας μεταξύ των εταιρειών Rheinmetall και KNDS για την ανάπτυξη και την παράδοση ενός νέου άρματος μάχης για τον γερμανικό στρατό.

Σημειώνεται πως η Rheinmetall και η KNDS αναπτύσσουν το πρότζεκτ MARTE (Main Armoured Tank of Europe – Κύριο Τεθωρακισμένο Άρμα της Ευρώπης) ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής για να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία.

Όσον αφορά την KNDS να επικεντρώνεται στην πλατφόρμα Leopard 2 , ενώ η Rheinmetall στην τεχνολογία KF51 Panther.

Το πρότζεκτ MARTE ξεκίνησε μετά από επιχορήγηση 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για την οποία άναψε το «πράσινο φως» η Κομισιόν τον Ιούλιο.

Η κοινοπραξία, με την ονομασία MARTE ARGE, περιλαμβάνει 51 οργανισμούς από 12 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αμυντικών εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το έργο υποστηρίζεται επίσης από 11 ευρωπαϊκά υπουργεία άμυνας τα οποία αναμένεται να είναι μελλοντικοί πελάτες. Με επικεφαλής το υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας, οι χώρες που υποστηρίζουν το πρότζεκτ περιλαμβάνουν το Βέλγιο, την Ισπανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία.

Το υπό ανάπτυξη άρμα θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και δικτυοκεντρικό, με ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση στόχων, διαχείριση πυρός και υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον υβριδικό κινητήρα, που θα μειώνει το ακουστικό και θερμικό ίχνος, αυξάνοντας παράλληλα την αυτονομία και τις δυνατότητες απόκρυψης στο πεδίο μάχης.

