Στα άκρα οδηγούνται για ακόμη μία φορά οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, με φόντο τη στρατιωτική επέμβαση του Τελ Αβίβ κατά του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα την επιχείρηση ως μία «νέα πράξη πειρατείας» και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με άλλες χώρες για την ασφαλή επιστροφή των 44 Τούρκων υπηκόων που βρίσκονταν εν πλω.

Η Άγκυρα, η οποία είχε αποτελέσει το ορμητήριο της αποστολής την περασμένη Πέμπτη, στηρίζει το αίτημα των ακτιβιστών για ασφαλή διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη, μη βίαιη αποστολή μας», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του Global Sumud Flotilla.

Παρά το γεγονός ότι το μισό κομμάτι του στόλου τέθηκε υπό ισραηλινό έλεγχο, τα υπόλοιπα 26 πλοία αρνούνται να οπισθοχωρήσουν, συνεχίζοντας το ταξίδι τους υπό το βλέμμα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης των ακτών της Γάζας θα αποτραπεί, καλώντας τα πληρώματα να αλλάξουν πορεία αμέσως.