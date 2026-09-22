Σε λειτουργία τέθηκε η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου με την ονομασία «Trump TV», η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον Ντόναλντ Τραμπ και το κυβερνητικό του έργο.

Η έναρξη της υπηρεσίας ανακοινώθηκε επίσημα μέσω της πλατφόρμας Χ, με τον Λευκό Οίκο να αναφέρει: «Είναι ζωντανό. Το Trump TV μεταδίδει τώρα». Η πλατφόρμα προσφέρει συνεχόμενη ροή προγράμματος όλο το 24ωρο με διαρκή ανανέωση περιεχομένου, μεταδίδοντας επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις και τις τελευταίες εξελίξεις από την αμερικανική προεδρία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι πολίτες θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση και σε αποκλειστικό υλικό, το οποίο, όπως υποστηρίζει η προεδρία, δεν έχει προβληθεί μέχρι σήμερα από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

IT’S LIVE. 📺🦅 TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place. Not every big moment has made it on your tv, now it can. 📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

Δείτε ζωντανή εικόνα από το Trump TV

CBS, NBC, ABC και Fox απέναντι στον Τραμπ

Το «Trump TV» ήρθε μετά την απόφαση τεσσάρων τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την «κοινή» τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο.

«Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους τα ABC, CBS, CNN, Fox και NBC.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την ευθύνη για τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου σε ορισμένες εκδηλώσεις.

Νωρίτερα, CNN, MS NOW και Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο.