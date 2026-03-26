Ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιουσέφ Αλ Οταΐμπα, (Yousef Al Otaiba), υποστήριξε σε άρθρο γνώμης στη The Wall Street Journal που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (25/3), ότι ο πόλεμος με το Ιράν, θα πρέπει να λήξει με τρόπο που να εξαλείφει τη μακροπρόθεσμη απειλή της Τεχεράνης για την περιοχή. Το μήνυμα αυτό έρχεται τη στιγμή που τα κράτη του Κόλπου εντείνουν τις δημόσιες προειδοποιήσεις τους για ιρανικές επιθέσεις σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές.

Στο άρθρο, με τίτλο «The UAE Stands Up to Iran», ο Αλ Οταΐμπα σημείωσε ότι η παρούσα σύγκρουση απαιτεί μια καθοριστική έκβαση που θα αντιμετωπίζει το σύνολο της απειλής που συνιστά η Ισλαμική Δημοκρατία.

03/25/26 🇮🇷🇮🇱🇺🇸 The Wall Street Journal reported the official joining of the UAE alongside the US in the war against Iran.

Η παρέμβασή του έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ενδείξεων ότι κράτη του Κόλπου υιοθετούν πιο σκληρή δημόσια στάση απέναντι στην Τεχεράνη, έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης που συνδέονται με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

UAE Ambassador to the US Yousef Al Otaiba says Iran’s revolution remains a threat to global security and warns it cannot be allowed “to hold the US, UAE, or global economy hostage,” he writes in a WSJ op ed. pic.twitter.com/WZ2FDOSjgq — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 25, 2026



ΗΑΕ και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για αποσταθεροποίηση

Σύμφωνα με το Reuters, αραβικά κράτη του Κόλπου δήλωσαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και drones αποτελούν «υπαρξιακή απειλή». Εκπρόσωποι του Κουβέιτ και των ΗΑΕ, κατηγόρησαν την Τεχεράνη, ότι επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή τάξη μέσω τρομοκρατίας και επεκτατισμού.

Η πιο έντονη αυτή ρητορική αποτυπώνεται και σε ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης, προτού αποδυναμωθεί ουσιαστικά το Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και οι δύο χώρες φοβούνται ότι μια πρόωρη παύση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να αφήσει την Τεχεράνη με σημαντική περιφερειακή επιρροή, ειδικά μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και εν μέσω συνεχιζόμενων απειλών για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η εφημερίδα ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Τραμπ, παρουσίασε στο Ιράν μια πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιελάμβανε απαιτήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τη δράση παραστρατιωτικών οργανώσεων και την ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απέρριψε την πρόταση, επιμένοντας στους δικούς του όρους, μεταξύ των οποίων αποζημιώσεις και αναγνώριση των αξιώσεών του επί της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Η δημόσια παρέμβαση του Αλ Οταΐμπα θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς τα ΗΑΕ συνήθως τηρούν ισορροπία μεταξύ δημόσιας επιφυλακτικότητας και διακριτικού συντονισμού, σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή.

Η επιλογή του να εκφράσει ανοιχτά τις θέσεις αυτές σε μια κορυφαία αμερικανική εφημερίδα υποδηλώνει ότι ορισμένοι ηγέτες του Κόλπου επιθυμούν να αποφευχθεί μια συμφωνία που θα άφηνε άθικτη τη στρατιωτική ισχύ και την περιφερειακή επιρροή του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται τόσο στο timing όσο και στο περιεχόμενο του άρθρου, σε συνδυασμό με τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα από την περιοχή.

Η ευρύτερη κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Το Associated Press μετέδωσε ότι το Ιράν απέρριψε πρόταση κατάπαυσης του πυρός με αμερικανική στήριξη και συνεχίζει να προβάλλει αιτήματα που σχετίζονται με την κυριαρχία, τις αποζημιώσεις και τα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σε ξεχωριστή αναφορά, το Reuters σημείωσε ότι ο πόλεμος έχει ήδη προκαλέσει εκτοπισμό μεγάλων πληθυσμών και έχει διαταράξει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέρχονται μέσω των ΗΑΕ, τα οποία αποτελούν βασικό κόμβο παροχής βοήθειας στην περιοχή.