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Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Άγκυρα η επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων προς το Ιράν, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, υπογράμμισε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας.
Παράλληλα ο Αμερικανός διπλωμάτης διαβεβαίωσε παράλληλα ότι οι αποφάσεις αυτές δεν θέτουν σε αμφισβήτηση τη συνολική σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του τουρκικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα με τοποθέτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τομ Μπάρακ κάλεσε τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και τους αρμόδιους αξιωματούχους να μην εκλάβουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε τρεις χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με έδρα την Τουρκία ως μια ευρύτερη κρίση στις διμερείς σχέσεις.
Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της αναστάτωσης στις αγορές και στη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια ευαίσθητη συγκυρία.
STATEMENT OF THE AMBASSADOR
On the U.S. Treasury Designation of September 4, 2026
Today the United States Department of the Treasury designated a single Türkiye-based financial institution and two of its subsidiaries for their role in moving funds on behalf of the Iranian…
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) September 5, 2026